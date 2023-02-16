Фанатка Людмилы Гурченко? Гляньте, как одевается самая богатая красотка в Америке

Людмила Гурченко славилась своими экстравагантными и эпатажными нарядами. Она облачалась в меха, перья, корсеты и причудливые шляпки. Невероятно, но недавно в Америке обнаружился двойник Людмилы Марковны — речь идет о Ники Хилтон, представительнице известной династии. Правда, до образа российской кинодивы ей далеко.

Девушка является не только наследницей богатого семейства, но и супругой банкира Джеймса Ротшильда. Судя по всему, свое баснословное состояние Ники тратит на сомнительные наряды. Хилтон-Ротшильд то и дело появляется на публике в неординарном виде. Как-то Ники запечатлели в лосинах, кружевном топе и экошубе леопардовой расцветки. А на одно из официальных мероприятий девушка как-то облачилась в странное сверкающее платье, будто сделанное из фольги, его рукава же украшали пышные перья.

За свои странные аутфиты Ники получила прозвище «провинциалка». В этих нарядах она похожа на девушку из небольшого города, которая приехала покорять столицу и завлекать богачей своим экстравагантным видом. Куда смотрят стилисты Ники?