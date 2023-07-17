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Фанатам «Симпсонов» лучше не смотреть: обомлеете, увидев, кто озвучил малышку Мэгги

17 июля 2023 14:00
Фанатам «Симпсонов» лучше не смотреть: обомлеете, увидев, кто озвучил малышку Мэгги

Узнать по голосу было бы невозможно.

Мультсериал «Симпсоны» выходит в эфир уже больше 30 лет. Несмотря на это, герои ситкома никак не меняются с годами, а дети остаются детьми. Малышка Мэгги, которая уже четвертый десяток лет носит ползунки, так и не начала разговаривать, хотя она произнесла несколько простых слов в отдельных сериях. Обычно же младшая дочь Гомера и Мардж издает только один звук — чмоканье соской.

Зрители задаются вопросом, кто же записывает эти звуки во время озвучивания мультфильма. Не могли же создатели «Симпсонов» посадить перед микрофоном настоящего младенца? Правда оказалась еще более удивительной.

В реальной жизни младенец в ползунках оказался бородатым мужчиной. Выяснилось, что озвучкой героини занимается лично художник-мультипликатор Мэтт Гроунинг. Он заходит в кабинку для звукозаписи и издает те самые звуки, которые в мультфильме вылетают изо рта Мэгги.

Фанатам «Симпсонов» лучше не смотреть: обомлеете, увидев, кто озвучил малышку Мэгги
Фото: кадры из мультсериала «Симпсоны», Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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