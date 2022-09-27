Фанатам придется тяжко: эти звезды дорам уходят в армию в 2022 году

Государственные правила в Южной Корее настолько строгие, что службы в армии не удается избежать практически каждому мужчине. Звезды эстрады и кино также не являются исключением: молодым знаменитостям приходится делать перерыв в карьере, чтобы отдать пресловутый долг Родине.

В этом году солдатами станут сразу пять артистов, которых зрители могут знать по популярным сериалам — дорамам. Призыву принадлежит 27-летний Ким Мин-гю. Он дебютировал в кино всего 9 лет назад и за это время снялся почти в 30 работах. Узнаваемость во всем мире актеру принесли проекты «Деловое предложение» и «Сигнал».

В армию отправится и Чинен, который занимается не только актерским мастерством, но и музыкой. 28-летняя звезда снимался в дорамах «Одержимые мечтой» и «Дьявольский судья», а также он выступает в составе группы GOT7. Еще одним солдатом, который совмещает съемки с эстрадой, будет Кан Тхэ-о. Популярным его сделало и участие в музыкальном коллективе 5urprise, и роли в таких проектах, как «Однажды разрушение постучалось в мою дверь».

Актера Сон Ган корейцы любят по игре в сериалах «Уведомление о любви» и «Когда Дьявол назовет твое имя». А Наму Джу-хеку известность принесла роль в «Алом сердце».