Фанатам «Нарко» зайдет: бразильская новинка отправилась на вершину топа Netflix с 5 900 000 просмотров — и тут не 300 серий, а всего 8

18 ноября 2025 16:40
История вдохновлена реальной социальной проблемой.

Бразильский сериал «Повелители фортуны» вышел 29 октября и неожиданно ворвался на первое место топа Netflix среди неанглоязычных проектов. За первую неделю он набрал 5,9 млн просмотров, а оценка зрителей на IMDb — сенсационная: каждый, кто оставил рецензию, поставил ему 10 из 10.

За фасадом — реальная история

Создатели позиционируют «Повелителей фортуны» как флагман новой линии «мафиозных постановок» Netflix. И это не просто громкая формулировка. В основе истории лежит реальный и болезненный для Бразилии конфликт: обсуждение легализации азартных игр.

Закон способен полностью перераспределить теневой рынок, привлекая новые кланы и разрушая старую иерархию криминального Рио. Именно это становится спусковым крючком войны четырех группировок: с интригами, предательствами и борьбой за власть, где просчитывается каждый ход.

Фанатам «Нарко» зайдет: бразильская новинка отправилась на вершину топа Netflix с 5 900 000 просмотров — и тут не 300 серий, а всего 8

Задачу явно описывали так: взять аутентичную атмосферу Рио, добавить элементы жесткого криминального триллера и мелодрамы. В итоге получилась история, которая одновременно ощущается масштабной и невероятно концентрированной: всего 8 серий, без филлеров, без затянутых второстепенных линий.

Бразильские страсти

Зрители пишут, что сериал смотрится «как фильм»:

Он был настолько хорошо снят, что я подумал, что это документальный фильм.

Другие сравнивают проект с «Нарко», подчеркивая удивительный уровень реализма. Зрители, знакомые с криминальными реалиями Рио, называют сериал «не просто точным — болезненно правдивым».

Многие даже считают, что восьми серий оказалось мало, и авторы могли бы легко развить историю дальше. Для бразильский теленовеллы — это, конечно, опасный путь. Они могут наснимать и больше 300 серий, если захотят.

Фанатам «Нарко» зайдет: бразильская новинка отправилась на вершину топа Netflix с 5 900 000 просмотров — и тут не 300 серий, а всего 8

На русскоязычных агрегаторах реакция аналогична: хвалят ритм, обаяние актеров и удивительно плотную драматургию, которая не теряет хода ни на минуту.

Сериал супер! Странно, что мало смотрящих. Надеюсь, что будет второй сезон, смотреть интересно.

Фото: Кадры из сериалов «Повелители фортуны», «Нарко»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
