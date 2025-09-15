Фанатам «Куба» приготовиться: клаустрофобия на экране — 6 фильмов, действие которых происходит в замкнутом пространстве

Ужасы и триллеры умеют играть на наших страхах, но особый трепет в этом жанре вызывают истории, где герои оказываются в замкнутом пространстве. Такие фильмы бьют по нервам сразу: зритель вместе с персонажами чувствует удушающую безысходность и задается вопросом — что бы сделал он сам?

Именно поэтому «Куб» в свое время стал культовым. Но, кроме него, есть еще несколько ярких представителей жанра, на которые стоит обратить внимание.

«Круг» (2015)

Полсотни незнакомцев приходят в себя в темной камере, выстроенные по кругу. Каждые несколько минут один из них умирает — и вскоре становится ясно: жертву выбирают сами участники.

Авторы не скрывали, что вдохновлялись «Кубом» и «12 разгневанными мужчинами», поэтому напряжение здесь строится не на спецэффектах, а на человеческой психологии.

«Камера бесконечности» (2016)

Главный герой Фрэнк оказывается в футуристичной тюрьме, где его судьба в руках автоматизированной системы. Его единственный собеседник — робот Говард, который не собирается объяснять правила.

Атмосферу замкнутости усиливает еще и то, что режиссер Трэвис Миллоу построил большую часть декораций своими руками — из пластиковых ящиков для бутылок, найденных возле супермаркета.

«Инцидент» (2014)

В фильме две параллельные истории: двое преступников и полицейский бесконечно бродят по одинаковой лестничной клетке, а семья едет по дороге, которая уходит в никуда.

Ощущение безысходности доводит героев до отчаяния, и только постепенно зритель понимает, что обе линии связаны. Этот фильм стал дебютом мексиканского режиссера Айзека Эзбана, до этого известного лишь по короткометражкам.

«Кислород» (2021)

Женщина просыпается в криокамере: запасы кислорода тают, а воспоминаний о том, как она сюда попала, нет. Единственный ее «спаситель» — искусственный интеллект MILO, но, чтобы выйти, нужно вспомнить пароль.

Интересно, что в фильме упоминается реальная экзопланета Вольф 1061с, открытая астрономами в 2015 году, — так история звучит еще более правдоподобно.

«Девять в списке мертвых» (2009)

Группа людей похищена и заперта в камере. Таинственный преступник в маске объявляет: раз в десять минут он будет убивать одного из пленников, пока остальные не поймут, что их объединяет.

Атмосфера здесь напоминает «Пилу», но акцент сделан не на жестокости, а на психологической пытке и давлении времени.

«Платформа» (2019)

Один из самых жестоких и одновременно символичных фильмов о замкнутом пространстве последних лет. Мужчина по имени Горенг соглашается участвовать в эксперименте и оказывается в многоэтажной тюрьме — так называемой «Яме». Каждый день сверху спускается платформа с едой: верхние уровни наедаются досыта, а до нижних еда почти не доходит.

Кажется, выхода нет, но раз в месяц происходит перестановка. Фильм стал метафорой социальной пирамиды и человеческой жадности. Не случайно его сценарий изначально был написан как театральная пьеса — и долго отвергался продюсерами из-за «излишней жестокости».

Фильмы в замкнутых пространствах — это чистый концентрат напряжения. Минимум декораций, максимум психологического давления и та самая клаустрофобия, которая делает просмотр почти физическим испытанием. «Куб» был первым громким прорывом, но за ним последовала целая волна не менее интересных проектов.

