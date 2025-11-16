Меню
Киноафиша Статьи Фанатам фильма со Шварцем просмотр запрещен: Яутжа в новом «Хищнике» впервые станет слепым как крот – будет похоже на «Сорвиголову»

16 ноября 2025 18:36
А вот зрители, готовые к экспериментам в любимой франшизе, наверняка оценят.

Если смотреть на реакцию ярых фанов самого первого «Хищника», можно решить, что новая каноничная часть франшизы для них стала личным оскорблением. Яутжа в роли героя – возмутительно. Не злодей – неправильно. Шутки – преступление. Не ужастик – удалить немедленно! Но в следующем сиквеле Дэн Трахтенберг зайдет еще дальше.

По словам режиссера, в ранних концептах «Планеты смерти» Дек был не просто мелким и неудачливым Яутжей – он вообще был слепым. Полностью.

В качестве референсов Трахтенберг вспоминал «Книгу Илая», «Слепую ярость» и даже «Сорвиголову»: герой, которого презирают соплеменники, развивает сверхчувствительность, ориентируется по звуку, использует эхолокацию и носит маску только на глазах.

У команды даже сохранилось несколько раскадровок: Дек скользит по склону Генны, считывая местность по звуку, а потом теряет маску – и остается один на планете смерти в абсолютной темноте.

Но Трахтенберг понял, что такая идея слишком сильно расходится с ключевой задачей фильма: зрителю тоже пришлось бы «не видеть» половину мира, а создателям хотелось, наоборот, впечатлять новым визуальным безумием.

В итоге слепоту отбросили, оставив Деку только статус изгоя. Но в разговорах о будущих частях режиссер не скрывает: мысль о Яутже, который ориентируется по звуку, никуда не делась, и он хочет к ней вернуться.

Можно считать, что это неофициальная угроза всем поклонникам первого «Хищника»: если вы продолжите возмущаться тому, что Яутжа не обязан быть злодеем и может позволить себе каплю самоиронии, в следующем фильме он еще и ослепнет. И тогда шум вокруг «слишком смешного» инопланетного воина покажется цветочками.

Ранее мы писали: «Это уже не Хищник»: гений Кодзима посмотрел «Планету смерти» одним из первых – и признал, что фильм больше похож на аниме

Фото: Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
