Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино

25 сентября 2025 21:00
Поклонникам «Голодных игр» наверняка тоже понравится.

Пока к премьере в следующем году готовится «Рассвет Жатвы», еще один фильм-приквел к «Голодным играм», новинок в кинотеатрах для любителей жанра антиутопии хватает с головой.

Буквально неделю назад в российский кинопрокат завезли «Долгую прогулку» — антиутопичный триллер, снятый по мотивам одноименного романа Стивена Кинга и уже сейчас ставший одной из лучших экранизаций писателя. Те, кто уже успели оценить «Долгую прогулку», наверняка стали искать что-то похожее среди фильмов и сериалов, снятых по Кингу, однако в арсенале самого писателя таких немного.

И все же об одной из похожих рекомендаций не устает говорить Квентин Тарантино, который считает фильм настоящим шедевром — и жалеет, что не снял что-то подобное.

«Королевская битва» — мастхэв для тех, кому понравилась «Долгая прогулка»

Для тех, кому нравится наблюдать за развитием событий во время жестоких соревнований на выживание, «Королевская битва» станет отличным вариантом на вечер.

Японский антиутопичный триллер, вышедший еще в 2000 году, снят по одноименному роману Косюна Таками и рассказывает о недалеком будущем, в котором 15% японцев потеряли работу в результате экономического кризиса, а страну охватили бесконечные протесты.

В попытках заставить несогласных замолчать правительство запускает «образовательный» проект под названием «Королевская битва» — на самом же деле жестокую игру, в ходе которой 42 старшеклассника отправятся на необитаемый остров, чтобы там убивать друг друга с помощью случайных предметов и смекалки, оставив в живых только одного.

«Королевская битва» произвела сильное впечатление на критиков и зрителей — в прокате фильм собрал около 30 миллионов при бюджете в 4 миллиона, а на Rotten Tomatoes у него 90% и 88% «свежести».

«Королевская битва» — один из любимых фильмов Квентина Тарантино

Когда речь заходит о персональных фаворитах культового режиссера, миллионы поклонников по всему миру предпочитают молча соглашаться с мнением Тарантино.

Настоящий знаток истории мирового кино, режиссер далеко не раз признавался «Королевской битве» в любви, называя триллер своим любимцем и критикуя «Голодные игры» за то, что те (в лице автора трилогии Сьюзен Коллинс) неумело скопировали сюжет японского боевика.

Кроме того, Тарантино признавал — он и сам жалеет о том, что так и не снял что-то похожее, хотя «Королевская битва» послужила главным источником вдохновения для многих его фильмов.

Кстати, после «Королевской битвы» рекомендуем посмотреть еще несколько шокирующих японских фильмов — о некоторых из таких мы писали в этой подборке.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Королевская битва» (2000)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
