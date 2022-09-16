Фанат или позер: хитроумный тест на знание вселенной Гарри Поттера

В 2022 году исполнилось ровно 25 лет с того момента, как в Великобритании была издана первая книга о юном волшебнике - “Гарри Поттер и философский камень”. она положила начало целому культурному явлению, которое на данный момент включает в себя как минимум серию книг и фильмов, а также спин-офф. Исследователи не перестают изучать влияние поттерианы на общество. Так, например, в 2015 году ученые сделали вывод, что для того, чтобы лучше узнать человека, достаточно спросить, с каким факультетом Хогвартса он себя ассоциирует, потому что это действительно дает некоторое представление о его личности. В эксперименте принимали участие 132 человека, прошедших тест на распределение по факультетам на официальном сайте Pottermore. Затем они прошли собеседование у психологов, во время которого ответили на вопросы из распространенных психологических тестов. Как оказалось, личные качества респондентов в самом деле соответствовали стереотипам об учениках того или иного волшебного факультета. Исключение составили лишь считающие себя гриффиндорцами и некоторые пуффендуйцы.

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