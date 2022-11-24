«Фамильный пунктик» дочери Сталкера: в паспортном столе схватились за голову

Актриса Евгения Симонова подарила Александру Кайдановскому дочь Зою. Звездная наследница пошла по стопам своих родителей, но при этом наотрез отказалась прославлять фамилию своего именитого отца.

Своенравная Зоя приняла твердое решение о том, что в ее документах будет значиться фамилия матери. С самого детства артистка не желала быть Кайдановской, из-за чего в паспортном столе наверняка схватились за голову.

Зоя Александровна воспитывалась бабушкой, поскольку ее родители были слишком заняты развитием своей карьеры. С отцом она общалась мало, поэтому и не любила, когда ее называли по его фамилии.

Ситуация усугубилась после того, как Симонова вышла замуж за Андрея Эшпая и родила ему дочь Марию. Тогда маленькая Зоя почувствовала себя белой вороной: со стороны ее семья казалась идеальной, но лишь она выделялась на фоне близких, поскольку имела другую фамилию.