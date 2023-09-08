Фамилию Табакова в фильме «Гори, гори, моя звезда» не могли расшифровать, но наконец-то получилось

Советский фильм «Гори, гори, моя звезда» вышел на экраны в 1970 году. Картина рассказывает историю молодого актера Владимира Павловича Искремаса. Такое необычное имя удивляло советских зрителей. К тому же действие фильма разворачивается в начале 20 века, когда подобная фамилия звучала еще экзотичнее. В чем секрет, гадали много лет, но только сейчас правда наконец-то раскрыта.

Изначально загадочное слово «Искремас» упоминалось даже в названии картины. Создатели хотели выпустить ленту «Комедия об Искремасе», но заупрямилось советское начальство. По мнению чиновников, это звучало неприятно, словно какой-то Фантомас.

Но именно в этом и заключалась идея Александра Митты. По сюжету герой Олега Табакова поменял имя из-за его неблагозвучности. А фамилия Искремас расшифровывалась как «искусство революции — в массы». Патриотичнее просто некуда.