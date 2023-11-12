Фамилию Пугачева на Руси давали только одному типу людей: в обществе их любили и ненавидели

Ни за что не догадаетесь, о ком идет речь.

Происхождение большинства русских фамилий уходит корнями в далекую древность. Многие из них были образованы от имен-прозвищ, которые как-то характеризуют человека: его облик, особенности поведения, привычки и другие отличительные черты. Аналогичным образом появилась и фамилия Пугачева.

Ее носили многие известные люди: от лидера крестьянского восстания до популярной певицы. Произошла она от прозвища Пугач — так называли ночного обитателя леса, ушастого филина. Эта птица часто пугала путников и наводила ужас на заплутавших детей. Филинов боялись и остерегались.

Но пугачем называли и сказочного лешего. Крестьяне верили, что существо может появиться перед прохожими и заразительно хохотать. Со временем прозвище закрепилось за всевозможными шутниками, а также за любителями страшных историй.