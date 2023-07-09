Фамилию друга Жени в «Иронии судьбы» не озвучили: и правильно сделали

О героях фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» известно не так много. Ни у одного из второстепенных персонажей мы не знаем даже фамилию, лишь у главных героев — Нади Шевелевой и Жени Лукашина. Остальных персонажей чаще всего указывают только по именам, но не только в фильме, а даже в пьесе, на основе которой он снят.

Из всех персонажей второго плана самую обширную биографию получил лучший друг непутевого Жени — Павлик. Зрители узнают, что он всю жизнь близко дружил с главным героем. В первых же сценах видно: он самый красноречивый из четверых друзей и явно выполняет роль лидера в их небольшой компании. В пьесе о нем известно еще больше: герой говорит о дочери, которая скоро будет поступать в институт. Но и в картине Павлику отводится особое место, ведь вступительные слова произносит сыгравший его актер Александр Ширвиндт.

Почему же его фамилию так и не указали в фильме? Возможно, потому что она слишком обычная для такого яркого персонажа. Как говорится в пьесе, этого персонажа зовут Павел Судаков. Звучит намного скучнее, чем просто Павлик.