Фамилия не спасла: не поверите, за что сына Дэвида Бекхэма затравили в Сети

Бруклин Бекхэм не пожелал сидеть без дела и выбрал для себя дело всей жизни. При этом ему удалось немало шокировать пользователей Сети, которые явно были не готовы к такому повороту событий.

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм решил, что ему подойдет фуд-блогерство. Теперь он охотно делится с публикой своими кулинарными шедеврами. Правда, вместо одобрения и восторженных откликов нарвался на жесткую травлю.

Интернет-пользователи признаются, что угощения, приготовленные Бруклином, выглядят, мягко говоря, неаппетитно. К тому же многих смущает сам выбор блюд. Например, недавно Бекхэм-младший готовил тальятелле с трюфелем, но спасти их не смогла даже его звездная фамилия.

В Сети возмутились тому, что такой ингредиент, как черный трюфель, доступен немногим. Впрочем, нашлись у звезды и защитники. Поклонники твердят, что в Европе дорого стоит только белый трюфель. К тому же, по мнению фанатов, было бы странно, если бы миллиардер, каким и является Бруклин, готовил бы на камеру макароны по-флотски.