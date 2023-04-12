Фамилия не помогла: чем занимается и как выглядит единственная дочь Винокура (фото)
Звездная наследница всего добилась сама.
Владимир Винокур не стал примером для своей дочери Анастасии. Пока юморист пропадал на гастролях, его наследница проводила время за кулисами Музыкального театра, в котором служила ее мама — балерина Тамара Первакова.
С детства Анастасия начала заниматься танцами, а после стала студенткой Московской государственной академии хореографии. Знаменитая фамилия отца не помогала прокладывать путь к успеху: артист сразу предупредил дочь, что не будет вмешиваться в ее дела.
Окончив учебу, Анастасия была зачислена в Большой театр, который принял ее довольно прохладно. Балерине не выделяли даже гримерку, не говоря уже о ярких ролях. По воспоминаниям звездной наследницы, первое время ей приходилось переодеваться в туалете, но она не унывала и продолжала упорно работать.
До 2007 года приходилось довольствоваться участием в массовке, но потом карьера танцовщицы начала медленно, но верно налаживаться. Анастасия стала первой исполнительницей балетных партий и новые постановки с ее участием выходили одна за другой.
Вскоре в жизни Винокур появилась еще одна страсть — цирк. Анастасия брала индивидуальные уроки в цирковом училище, благодаря чему придумала собственную программу, с которой выступала на различных мероприятиях. Однако Большой не исчез из жизни артистки — знаменитость продолжает выходить на сцену прославленного театра и периодически рассказывает поклонникам о своей творческой деятельности.
А вот о личном Винокур говорить не любит. В 2019 году Анастасия развелась с Григорием Матвеевичевым, которому родила сына Федора. После расставания родителей он остался жить с матерью, но поддерживает общение и с отцом.