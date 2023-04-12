Фамилия не помогла: чем занимается и как выглядит единственная дочь Винокура (фото)

Владимир Винокур не стал примером для своей дочери Анастасии. Пока юморист пропадал на гастролях, его наследница проводила время за кулисами Музыкального театра, в котором служила ее мама — балерина Тамара Первакова.

С детства Анастасия начала заниматься танцами, а после стала студенткой Московской государственной академии хореографии. Знаменитая фамилия отца не помогала прокладывать путь к успеху: артист сразу предупредил дочь, что не будет вмешиваться в ее дела.

Окончив учебу, Анастасия была зачислена в Большой театр, который принял ее довольно прохладно. Балерине не выделяли даже гримерку, не говоря уже о ярких ролях. По воспоминаниям звездной наследницы, первое время ей приходилось переодеваться в туалете, но она не унывала и продолжала упорно работать.

До 2007 года приходилось довольствоваться участием в массовке, но потом карьера танцовщицы начала медленно, но верно налаживаться. Анастасия стала первой исполнительницей балетных партий и новые постановки с ее участием выходили одна за другой.

Вскоре в жизни Винокур появилась еще одна страсть — цирк. Анастасия брала индивидуальные уроки в цирковом училище, благодаря чему придумала собственную программу, с которой выступала на различных мероприятиях. Однако Большой не исчез из жизни артистки — знаменитость продолжает выходить на сцену прославленного театра и периодически рассказывает поклонникам о своей творческой деятельности.

А вот о личном Винокур говорить не любит. В 2019 году Анастасия развелась с Григорием Матвеевичевым, которому родила сына Федора. После расставания родителей он остался жить с матерью, но поддерживает общение и с отцом.