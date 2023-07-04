Фамилия дочери Полищук не настоящая: выдумала, но теперь стыдится

Мариэтта Цигаль-Полищук стала известна, сыграв роль Фаины Раневской в новом проекте. До этого зрители знали ее только как дочь Любовь Полищук, а ролей девушка почти не получала.

У Любови Полищук осталось двое детей, Алексей и Мариэтта. Старший сын уже давно стал популярным актером, но прославился под фамилией отца — Макаров. Мариэтта родилась во втором браке актрисы, с Сергеем Цигалем. С рождения девочка также носила отцовскую фамилию, но уже после смерти матери решила взять двойную.

Эту идею Мариэтте предложил Александр Ширвиндт. Таким образом коллега и друг Любови Полищук предложил почтить память покойной актрисы. Мариэтта согласилась, хотя позднее поняла: такое решение накладывает на нее огромную ответственность.

Молодая актриса заявляет, что теперь не может совершать рискованные поступки: она не боится опозориться сама, но очень боится посрамить имя своей великой матери.