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Фамилия дочери Полищук не настоящая: выдумала, но теперь стыдится

4 июля 2023 14:30
Фамилия дочери Полищук не настоящая: выдумала, но теперь стыдится

Звездное имя оказалось юной актрисе не по плечу.

Мариэтта Цигаль-Полищук стала известна, сыграв роль Фаины Раневской в новом проекте. До этого зрители знали ее только как дочь Любовь Полищук, а ролей девушка почти не получала.

У Любови Полищук осталось двое детей, Алексей и Мариэтта. Старший сын уже давно стал популярным актером, но прославился под фамилией отца — Макаров. Мариэтта родилась во втором браке актрисы, с Сергеем Цигалем. С рождения девочка также носила отцовскую фамилию, но уже после смерти матери решила взять двойную.

Фамилия дочери Полищук не настоящая: выдумала, но теперь стыдится

Эту идею Мариэтте предложил Александр Ширвиндт. Таким образом коллега и друг Любови Полищук предложил почтить память покойной актрисы. Мариэтта согласилась, хотя позднее поняла: такое решение накладывает на нее огромную ответственность.

Молодая актриса заявляет, что теперь не может совершать рискованные поступки: она не боится опозориться сама, но очень боится посрамить имя своей великой матери.

Фото: GlobalLookPress
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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