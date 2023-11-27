Фамилии бастардов: если вы носите одну из них, то у вас в семье точно были внебрачные дети

Все, кто смотрел культовый фильм времен СССР «Гардемарины, вперед!», помнят песню одного из героев о тяжкой доле бастарда. Князь Никита Оленев-младший пел: «Что ж тут плакать? Поделом! Не рождайся байстрюком».

И хотя представлялся он фамилией своего отца, по законам того времени эту фамилию он носить никак не мог. Правила были едины и для простаков, и для незаконнорожденных детей князей. Как же тогда величали таких наследников? Были особые фамилии.

Простолюдины

Их величали Христарадиными и Полуаниными, например. Почему так? Потому что чаще всего ребенка «нагуливали», то есть у него не было отца, поэтому он становился «наполовину сыном Анны». Если не было обоих родителей или от чада отказывались, то фамилию давали Христарадин.

Аристократы

У бастардов голубых кровей просто отсекали часть фамилии. Наследник графа Комаровского стал просто Ровским. Бастард Юсупова — Суповым. А у Потемкина родился Темкин. Еще давали фамилию в соответствии с местом рождения. Например, байстрюк Екатерины Великой и графа Потемкина получил фамилию Бобровский. Все просто — он был рожден в Бобриках.