Факт, который не принято афишировать: что произошло на съемках «Чингачгука»

В 1967 году на мировые экраны вышел вестерн «Чингачгук — Большой змей», основанный на произведениях Фенимора Купера. Сначала его посмотрели более 50 млн немцев, после чего картина стала доступна и в советском прокате. Фильм имел огромный успех среди зрителей СССР, а для многих представителей старшего поколения до сих пор остается культовой картиной.

Но поклонники ленты даже не представляли, что ее съемки могли обернуться трагедией. Инцидент произошел на площадке, когда снимали сцену драки в воде между Зверобоем и Проворным Лосем. Исполнители ролей, Рольф Ремер и Милан Яблонский, сцепившись, просто ушли под воду. Обеспокоенный поведением коллег Гойко Митич бросился за ними. Как оказалось, сделал он это не зря — Яблонский упорно продолжал играть сцену, пока Ремер уже захлебывался на дне водоема. Актер спас мужчин. Но этот факт со съемок было не принято афишировать.

Митич восхитил храбростью и в другом эпизоде. Он даже не закрывал глаза, когда в него по сюжету летели стрелы врагов. Весь секрет был в том, что орудия двигались по определенной траектории благодаря закрепленной проволоке. Тем не менее одна из стрел все-таки ударила актера по носу. Он не придал этому случаю значения и сумел в следующем кадре сохранить нужное спокойствие.