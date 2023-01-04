Фаина Раневская не поделила с закадычной подружкой самое ценное: не поверите что

Пожалуй, по части непростого характера Фаине Раневской среди других советских актрис равных не было. Тем не менее скандальный нрав и острый язык не мешали артистке иметь друзей. Особенно сильно она была близка с Татьяной Пельтцер. Впрочем, и в их отношениях не обходилось без ссор.

Самый серьезный конфликт произошел между артистками в декабре 1945 года. Тогда Пельтцер явилась на торжество по случаю наступления Нового года в необычном наряде, точнее, с оригинальным украшением. В качестве аксессуара она использовала баранки, что возмутило Раневскую.

Во-первых, Фаине Георгиевне не понравилось, что наряд Пельтцер привлек всеобщее внимание, и в результате подруга затмила ее на празднике. Во-вторых, Раневскую возмутило то, как приятельница обошлась с хлебом в столь тяжелое послевоенное время.

Промолчать артистка не смогла, что привело к размолвке. Как бы там ни было, в итоге звездам удалось помириться и оставить все разногласия в прошлом.