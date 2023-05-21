Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Фаина Раневская мечтала родить только от одного мужчины: обомлеете, когда его увидите

Фаина Раневская мечтала родить только от одного мужчины: обомлеете, когда его увидите

21 мая 2023 17:15
Фаина Раневская мечтала родить только от одного мужчины: обомлеете, когда его увидите

Другие не вызвали в ней таких же сильных чувств.

Отличительной чертой Фаины Раневской было ее умение владеть словом. Одаренная актриса славилась своими изречениями, которые находили отклик у многих людей. Тем не менее такая мудрая женщина с огромным багажом знаний так и не смогла устроить свою личную жизнь.

Причиной тому стала влюбленность в великого Василия Качалова. Он не был привлекательным красавцем с белоснежной улыбкой и мужественными чертами лица. Однако артист мог похвастаться природным шармом и сильной харизмой, поэтому и привлек внимание гениальной актрисы.

Но романтические отношения двух советских знаменитостей не сложились. А в 1948 году Василий скончался. Другие мужчины не вызвали в Раневской таких же сильных чувств, и вскоре она прекратила пытаться обрести женское счастье. Актриса не стала матерью и последние годы жизни была очень одинока. Фаина Раневская мечтала родить только от одного мужчины: обомлеете, когда его увидите

Фото: Кадры из фильма «Подкидыш» (1939), кадр из фильма «Белый орел» (1928)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video