Фаина Раневская мечтала родить только от одного мужчины: обомлеете, когда его увидите

Другие не вызвали в ней таких же сильных чувств.

Отличительной чертой Фаины Раневской было ее умение владеть словом. Одаренная актриса славилась своими изречениями, которые находили отклик у многих людей. Тем не менее такая мудрая женщина с огромным багажом знаний так и не смогла устроить свою личную жизнь.

Причиной тому стала влюбленность в великого Василия Качалова. Он не был привлекательным красавцем с белоснежной улыбкой и мужественными чертами лица. Однако артист мог похвастаться природным шармом и сильной харизмой, поэтому и привлек внимание гениальной актрисы.

Но романтические отношения двух советских знаменитостей не сложились. А в 1948 году Василий скончался. Другие мужчины не вызвали в Раневской таких же сильных чувств, и вскоре она прекратила пытаться обрести женское счастье. Актриса не стала матерью и последние годы жизни была очень одинока.