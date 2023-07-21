Фаина Раневская любила «пошалить» с советским красавчиком: вы бы тоже не отказались

Фаина Раневская славилась своей любовью к импровизациям. Этим она однажды «заразила» молодого коллегу.

Во время озвучивания мультфильма «Карлсон вернулся» Раневской довелось работать с красавцем Василием Ливановым. Актер подарил свой голос главному персонажу, а Фаина Георгиевна говорила за колоритную фрекен Бок.

В процессе работы артисты много импровизировали. Раневская призналась своему коллеге, что хочет «уесть» телевидение, которое она терпеть не могла. После разоблачения Карлсона, оказавшегося совсем не приведением, фрекен Бок начала сокрушаться. Дескать, что же она теперь покажет телевизионщикам, которым только что позвонила и рассказала о паранормальном госте.

На это Карлсон произносит коронную фразу о мужчине в самом расцвете сил. И тут следует импровизация Раневской: «Но на телевидении этого добра навалом!» Карлсон-Ливанов не тушуется и говорит, что он же еще и талантливый.

Вот так актеры «шалили» за кадром в обход сценарию.