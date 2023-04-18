Фаина Раневская делила людей на три типа: проверьте, к какому вы относитесь

Фаина Раневская вошла в историю как актриса не только талантливая, но и невероятно острая на язык. Знаменитость за словом в карман не лезла и легко могла поставить на место любого.

Многие уверены, что именно из-за непростого нрава артистка так и не смогла построить крепкую семью. Остаток своих дней она провела в гордом одиночестве — рядом со знаменитостью был лишь беспородный пес Мальчик, которого она подобрала на улице.

Однако это вовсе не значит, что артистка была разочарована в людях. Раневская полагала, что все они делятся на три категории, о чем в свое время рассказала режиссеру Соломону Михоэлсу, с которым ее связывала тесная дружба.

«Есть люди, в которых живет Бог, есть люди, в которых живет дьявол, а есть люди, в которых живут только глисты», — поведала Фаина Георгиевна постановщику, уточнив, что он относится к первой категории.

Приятель Раневской не растерялся и заметил, что если Бог действительно живет в нем, то уж точно не по доброй воле.