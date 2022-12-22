Фаина была настоящей: в клипе группы «На-На» ее заметил только самый внимательный

Культовая песня «Фаина» группы «На-На» до сих пор будоражит воображение слушателей. В свое время масла в огонь подлил скандальный и откровенный клип на этот хит, где, кстати, появилась главная героиня — та самая легендарная Фаина.

История песни началась Стамбуле, когда «нанайцы» приехали в Турцию с концертом. По традиции, созданной Бари Алибасовым, коллектив исполнял какой-нибудь трек с местной звездой. Однако когда вся честная компания прибыла в Турцию, продюсер понял, что у них нет никакого хита с восточным колоритом.

Но Бари Каримович выкрутился. Он выбрал для дуэта местную певицу Сезен Аксу и одну песню из ее репертуара. Продюсер переделал оригинал на свой лад, посвятив строки девушке с экзотическим именем Фаина.

Но кто такая эта загадочная дама? В реальной жизни Фаина была давней соседкой и подругой Алибасова, которую он и «нанайцы» звали просто тетя Фая. Она приносила им беляши и вообще стала для них второй мамой. Именно эта тетя Фая появляется в самом конце клипа «Фаина». Женщина, громко хохоча, протягивает Станиславу Садальскому пирожки со словами: «На, покушай!»