Фадеев считал эту песню вершиной безвкусицы: она покорила миллионы россиян и американцев

Максим Фадеев считается одним из лучших продюсеров и авторов в стране. Кажется, у этого воротилы шоу-бизнеса настоящее чутье на успешные композиции. Однако продюсера Линды и группы «Серебро» порой все-таки подводила интуиция. Фадеев хотел забраковать песню, которую сегодня знает вся страна.

Катя Лель едва отстояла хит «Мой мармеладный». Услышав странное «Джага-джага» певица поняла, что это будет бомба. Однако мэтр был непреклонен. Максим Фадеев отрезал: раздражающей мелодии место в корзине. Но Лель проявила твердость и не прогадала, ведь композиция «Мой мармеладный» сделала ее звездой всероссийского масштаба.

Песня вышла в далеком 2004 году, а спустя два десятилетия о ней вспомнили подростки. В соцсетях незатейливые строки стали трендом. Танцуют и открывают рот под Катю Лель тинейджеры не только в России, но и в Европе и США. Исполнительница переживает вторую волну популярности.