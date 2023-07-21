Фадеев относится к жене как к королеве: многие женщины ей позавидуют, и вот почему

Один из самых известных российских продюсеров Максим Фадеев женат уже более 30 лет. Несмотря на публичность, он не любит говорить о своей жизни. Семейное счастье Фадеева с супругой Натальей любит тишину.

Пара познакомилась во время одного из кастингов, тогда будущий продюсер еще не был известен широкой публике. Он с первого взгляда влюбился в хрупкую девушку, которая пришла на отбор танцовщиц для клипа. Максим Фадеев покорил сердце Натальи. Они поженились, начали совместную жизнь в Кургане, откуда оба родом, а потом перебрались в столицу.

Пара переживала и сложные моменты. Например, Наталья очень тяжело восприняла слухи о романах мужа, которому приписывали постоянные связи с красавицами из шоу-бизнеса. Но Фадеев всегда остается верен своему «ангелу» — именно так он зовет любимую супругу. Даже спустя десятилетия он носит Наталью на руках и одаривает цветами. Каждый год в день ее рождения продюсер не только публично поздравляет любимую нежными словами, но и дарит ей букет из 1000 роз.