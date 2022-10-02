«Фабрикантка» молчать не стала: перепевшую хит нулевых Анну Асти растоптали

Знаменитый хит «Когда я стану кошкой» впервые исполнила Маша Ржевская, участвовавшая тогда в проекте «Фабрика звезд». Но когда певица уехала за границу, продюсер Максим Фадеев решил отдать знаменитую песню Лайме Вайкуле. Вайкуле спела «Кошку» на «Новой Волне 2010» в Юрмале.

В конце 2021 года в программе «Вечерний Ургант» свою версию хита представила и Анна Асти, бывшая солистка проекта Artik & Asti. Но слушатели разнесли кавер от популярной певицы, похвалив при этом первую исполнительницу песни Маши Ржевскую. Реакция бывшей «фабрикантки» не заставила себя долго ждать.