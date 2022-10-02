«Фабрикантка» молчать не стала: перепевшую хит нулевых Анну Асти растоптали
Фанаты «кавер» не оценили.
Знаменитый хит «Когда я стану кошкой» впервые исполнила Маша Ржевская, участвовавшая тогда в проекте «Фабрика звезд». Но когда певица уехала за границу, продюсер Максим Фадеев решил отдать знаменитую песню Лайме Вайкуле. Вайкуле спела «Кошку» на «Новой Волне 2010» в Юрмале.
В конце 2021 года в программе «Вечерний Ургант» свою версию хита представила и Анна Асти, бывшая солистка проекта Artik & Asti. Но слушатели разнесли кавер от популярной певицы, похвалив при этом первую исполнительницу песни Маши Ржевскую. Реакция бывшей «фабрикантки» не заставила себя долго ждать.
«Ребята, спасибо за теплые слова! И я также вернулась сюда почитать после увиденного. Да, интерпретация совсем другая, во-первых, потому что это была особенная химия между командой, работающей над этим треком, на мой взгляд, шедевром, созданным Максимом Ф. Во-вторых, волшебные слова, написанные И. Секачевой, а в-третьих, я не пела банально про кошку, я пела про 9 жизней, про надежду. Так приятно, что эта работа принесла позитив вам, и вы помните… Для меня это тоже незабываемая частичка моей юности, Ваша – М. Р.», — приводит слова певицы «Комсомольская правда».