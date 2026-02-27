«Эзотерика и пропаганда»: шедевры Disney признали вредными для русских детей – «Белоснежку» лучше даже не включать

Под раздачу попали и другие значимые произведения.

«Русалочка», «Белоснежка» и другие истории, знакомые нескольким поколениям зрителей, сняты по мотивам европейских сказок, которыми дети зачитывались еще со времен СССР. Эти сюжеты считались классикой и не вызывали вопросов. Однако сегодня, похоже, времена изменились.

Психолог Андрей Зберовский в беседе с «Абзацем» заявил, что некоторые популярные сказки небезопасны для детской психики.

«Истории с трагичным концом, элементами эзотерики и пропагандой образа злой мачехи могут травмировать неокрепшую психику», – цитируют эксперта журналисты.

Зберовский отметил, что многие традиционные сказки учили добру, состраданию и справедливости, но современные версии и интерпретации требуют более внимательного подхода со стороны родителей.

В частности, настороженность вызывают сюжеты со злыми мачехами, которые изгоняют падчериц из дома. По мнению специалиста, для современных детей такие мотивы могут быть непонятны и даже травматичны.

Кроме того, психолог настойчиво советует взрослым заранее «спойлерить» себе сказки – знакомиться с содержанием книг и мультфильмов, особенно обращая внимание на финал истории.

«Потому что, к сожалению, появляются сказки с таким несчастливым концом»

Словом, родителям важно учитывать возраст ребенка, его впечатлительность и готовность воспринимать сложные сюжеты.

