«Ежика в тумане» озвучила русская красавица: видели сотни раз, но не узнавали

«Ежик в тумане» стал классикой мировой анимации. Работа Юрия Норштейна была новаторской и уникальной в своем роде. Успех мультфильму принесла и потрясающая озвучка.

Мало кто знает, что голос трогательному Ежику подарила актриса Мария Виноградова. Всего на ее счету около 100 ролей в кино. Многие зрители точно видели артистку, но даже не знали, что она причастна к «Ежику в тумане».

Виноградову можно увидеть в картинах «Родные поля», «Молодая гвардия», «Я шагаю по Москве», «Мертвые души» и в других кинолентах. Мария Сергеевна начала сниматься еще в первой половине 40-х. В те годы актриса была настоящей русской красавицей с выразительными чертами и славянским лицом. Поэтому Виноградовой доставались роли простых и милых деревенских девушек.

Актриса снималась до самой старости. В преклонные годы ей доставались роли старушек, что артистку вполне устраивало. Она подумывала о пластических операциях, но до дела так и не дошло. Вот что говорила об этом Виноградова: «Но тогда мне не дадут играть моих старух. Нет, не буду делать пластику».