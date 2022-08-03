Подписчики Дмитрия Исхакова считают, что у мужчины настали тяжелые финансовые времена. В конце июля он выставил на продажу «Мазерати», которую купил после развода с Полиной Гагариной. А на днях Исхаков опубликовал видео в соцсетях, на котором запечатлено, как он с рекламным щитом о фотоуслугах раздает листовки на улицах Москвы. Фанаты Дмитрия без труда вспомнили, что недавно его заметили и в столичном троллейбусе. И хотя фотограф заявил, что просто хотел в рамках эксперимента оценить работу общественного транспорта, ему поверили далеко не все фолловеры. Ездящего на троллейбусе экс-мужа Гагариной заподозрили в обнищании.

В Сети предполагают, что Исхакову, который с прошлого года остался без семейного бюджета, пришлось рассчитывать только на собственные силы. Накоплений надолго не хватило, поэтому теперь Дмитрий вынужден распродавать имущество и активнее предлагать свои услуги фотографа. Дошло даже до того, что марафон Исхакова по технике фотоснимков Гагарина рекламировала в своих соцсетях, пойдя навстречу бывшему мужу.