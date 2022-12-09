Ей завидуют баскетболисты: спорим, вы не знаете, кто самая высокая актриса в России

Отечественный шоу-бизнес полон красавиц, при виде которых мужчины сходят с ума, а женщины не могут скрыть свою зависть. Особенно это касается тех звезд, которые могут похвастаться длинными стройными ногами, ведь высокий рост не обретешь ни в салоне красоты, ни в кабинете пластического хирурга.

Среди самых высоких артисток, например, Равшана Куркова — 178 см. Следом идут Екатерина Варнава и Лолита Милявская — их рост составляет 181 см. Еще выше оказалась Ирина Горбачева — 184 см. Но до главного рекорда им далеко. Есть среди звезд экрана такая, которой позавидуют даже баскетболисты. Пожалуй, самой высокой медийной персоной среди женщин в России можно назвать Наталью Стефаненко.

Она запомнилась зрителям в качестве ведущей таких проектов, как «Снимите это немедленно!» и «Битва хоров». Рост знаменитости ни много ни мало 187 см. Это дало ей возможность попробовать себя и в качестве модели. К слову, Наталья вот уже более 20 лет живет в Италии. Там она вышла замуж за Луку Саббиони, с которым воспитывает дочь Александру.