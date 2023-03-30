Ей завидует даже молодежь: 57-летняя супермодель показала шикарную фигуру в купальнике

Американская модель с чешскими корнями Паулина Поризкова не ожидала такого резонанса от своей предпраздничной фотосессии у камина. На фото 57-летняя женщина стоит в ажурном нижнем белье, кардигане и высоких сапогах. Публикацию она сопроводила мотивирующим комментарием о том, как может выглядеть бабушка, которой вот-вот стукнет 58 лет.

Подписчики принялись упрекать манекенщицу за откровенные фото (ранее она выкладывала кадры в купальнике) и обвинили ее в одержимости внешностью. Некоторые писали, что она слишком зациклена на возрасте и выглядит гораздо старше, чем могла бы.

«А что, если бы у тебя не было таких внешних данных? Была бы твоя жизнь такой же? Подумай, есть ли в тебе что-то кроме внешней красоты!» — принялись одергивать Поризкову подписчики.

Манекенщица ответила хейтерам, что не пытается представить себя как типичного представителя женщин своего возраста. Она просто хотела лишний раз привлечь внимание к уникальности красоты каждой представительницы прекрасного пола.