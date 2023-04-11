Ей завидовала каждая: только взгляните на последнюю женщину Жан-Поля Бельмондо

Легенда французского кино Жан-Поль Бельмондо всегда был роковым сердцеедом. С юных лет и до самой старости его окружали горячие красотки, несмотря на возраст актера.

Одной из последних пассий неутомимого Бельмондо стала бразильянка Мария Карлос Сотомайор. Актер был старше на 29 лет, что ничуть не смутило девушку. С подачи Жан-Поля Мария снялась в нескольких картинах вместе с ним, однако позднее занялась музыкой. Бельмондо и Сотомайор прожили вместе семь лет, а впоследствии им удалось сохранить дружеские отношения.

Роскошной Марии завидовали все поклонницы Жан-Поля. Она буквально сдувал с нее пылинки, дарил дорогие подарки и помогал построить карьеру. Кроме того, Сотомайор всегда считалась красавицей: смуглая кожа, копна черных волос, обворожительная улыбка.

Судьба свела Жан-Поля и Марию снова спустя несколько лет, когда актер был уже в преклонном возрасте. Сотомайор находилась рядом с Жан-Полем в последние дни его жизни. Самое интересное, что уже после его смерти экс-любовница актера опубликовала скандальную книгу, где в красках описала подробности их бурного романа. Семейство Бельмондо еще долго пребывало в шоке.