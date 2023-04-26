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Ей впору позавидовать: вот как живет самая красивая отшельница (фото)

26 апреля 2023 06:15
Ей впору позавидовать: вот как живет самая красивая отшельница (фото)

Отказалась от суеты большого города.

Отшельники чаще всего ассоциируются с немытыми и лохматыми бирюками, которым неведомы блага цивилизации. Но Лиззет Бринсон на своем примере доказала, что даже вдали от людей и комфорта можно оставаться эталонной красоткой.

Несколько лет назад девушка работала инспектором по дорожному строительству. Однако жизнь в шумном городе утомила ее, и Лиззет поселилась в хижине в лесу. Сегодня ее спутниками являются только две собаки, как говорит сама девушка.

Жизнь в глуши нельзя назвать сказкой. Бринсон приходится заниматься непростой рутинной работой: она колет дрова, делает ремонт, носит тяжести. Однако это не мешает Лиззет оставаться гламурной и сексуальной красавицей.

Отшельница ведет соцсети, где выкладывает свои соблазнительные фотографии. Бринсон можно принять за модель: длинные волосы, ухоженное лицо, стройная фигура. Многие могут только позавидовать такому отшельничеству. Свежий воздух, полезная еда и размеренный образ жизни пошли Лиззет на пользу и приумножили ее красоту.

Ей впору позавидовать: вот как живет самая красивая отшельница (фото)
Фото: Кадры из фильма «Три плюс два» (1963), соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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