Ей уже 96 лет: народ в шоке из-за бабушки Глафиры Тархановой (фото)
Актриса поделилась редкими снимками.
Глафире Тархановой грех жаловаться на свои гены. Актриса показала, как выглядит ее любимая бабушка. И поклонники пришли в дикий восторг от обаятельной старушки.
На днях бабушке знаменитости исполнилось целых 96 лет. По этому случаю звезда устроила мини-фотосессию с именинницей, в гости к которой приехала вместе с сыновьями. Милыми кадрами с семейных посиделок Глафира не забыла поделиться на своей странице в социальных сетях.
Подписчики не ожидали, что пожилая родственница Тархановой — такая очаровательная красотка. Наилучшие пожелания и комплименты от шокированных интернет-пользователей не заставили себя ждать.
«Очень молодо выглядит и очень красивая», «Великолепная», «Какая хорошенькая», «Приятная бабушка», «Так и не скажешь, что ей уже почти 100 лет, я в шоке», — написали фолловеры в комментариях под постом.