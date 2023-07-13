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Ей уже 96 лет: народ в шоке из-за бабушки Глафиры Тархановой (фото)

13 июля 2023 18:45
Ей уже 96 лет: народ в шоке из-за бабушки Глафиры Тархановой (фото)

Актриса поделилась редкими снимками.

Глафире Тархановой грех жаловаться на свои гены. Актриса показала, как выглядит ее любимая бабушка. И поклонники пришли в дикий восторг от обаятельной старушки.

На днях бабушке знаменитости исполнилось целых 96 лет. По этому случаю звезда устроила мини-фотосессию с именинницей, в гости к которой приехала вместе с сыновьями. Милыми кадрами с семейных посиделок Глафира не забыла поделиться на своей странице в социальных сетях.

Подписчики не ожидали, что пожилая родственница Тархановой — такая очаровательная красотка. Наилучшие пожелания и комплименты от шокированных интернет-пользователей не заставили себя ждать.

Ей уже 96 лет: народ в шоке из-за бабушки Глафиры Тархановой (фото)

«Очень молодо выглядит и очень красивая», «Великолепная», «Какая хорошенькая», «Приятная бабушка», «Так и не скажешь, что ей уже почти 100 лет, я в шоке», — написали фолловеры в комментариях под постом.

Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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