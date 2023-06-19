Ей уже 70 лет: честное фото жены Боярского произвело фурор в Сети

До встречи с Михаилом Боярским Лариса Луппиан была известна как талантливая и эффектная актриса. Однако после свадьбы она решила сконцентрироваться на семье, отставив карьеру на второй план, и выходила на сцену лишь в исключительных случаях.

Так, она блистала в редких спектаклях, а четыре года назад стала художественным руководителем театра имени Ленсовета. Луппиан решила восстановить свою карьеру, и под ее руководством сцена стала только популярнее.

Публика не оставила без внимания новый этап в жизни избранницы Боярского. Как отмечают фанаты, Луппиан не только преуспела на профессиональном поприще, но и смогла сохранить свою молодость. В 70 лет она не выглядит на свой возраст и удивляет поклонников эффектной внешностью и ярким стилем.