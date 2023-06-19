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Ей уже 70 лет: честное фото жены Боярского произвело фурор в Сети

19 июня 2023 15:30
Ей уже 70 лет: честное фото жены Боярского произвело фурор в Сети

Годы никак не сказываются на ее внешности.

До встречи с Михаилом Боярским Лариса Луппиан была известна как талантливая и эффектная актриса. Однако после свадьбы она решила сконцентрироваться на семье, отставив карьеру на второй план, и выходила на сцену лишь в исключительных случаях.

Так, она блистала в редких спектаклях, а четыре года назад стала художественным руководителем театра имени Ленсовета. Луппиан решила восстановить свою карьеру, и под ее руководством сцена стала только популярнее.

Публика не оставила без внимания новый этап в жизни избранницы Боярского. Как отмечают фанаты, Луппиан не только преуспела на профессиональном поприще, но и смогла сохранить свою молодость. В 70 лет она не выглядит на свой возраст и удивляет поклонников эффектной внешностью и ярким стилем.

Ей уже 70 лет: честное фото жены Боярского произвело фурор в Сети

«Достойная женщина во всех отношениях», «Какая красивая, какая элегантная», «Прекрасная женщина», «Какой она деликатный и интеллигентный человек», — уверены пользователи сети.

Фото: GlobalLookPress, кадр с видеохостинга YouTube
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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