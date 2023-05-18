Ей уже 55 лет: куда пропала особенная дочь Алексея Баталова после его гибели

Дочь прославленного советского актера Алексея Баталова Мария появилась на свет особенной. При родах она получила травму, которая спровоцировала ДЦП.

Отец делал все возможное, чтобы Мария ни в чем не нуждалась. Актер мастерил для нее специальные приспособления, возил по санаториям и лечебным центрам. Маше удалось поступить в среднюю школу и учиться с обычными детьми. Позднее Баталова окончила сценарный факультет ВГИКа и стала писательницей.

55-летняя Мария прикована к инвалидному креслу и почти обездвижена, поэтому она может печатать только одним пальцем. Но это не помешало опубликовать ей книги «И быль, и небыль», «Затерянные сказки». Также по сценарию Баталовой сняли фильм «Дом на Английской набережной».

После смерти отца Мария и ее мать Гитана Леонтенко оказались в центре скандала, а причиной стало наследство актера. К ним приходили «юристы» и предлагали помощь в обмен на договор ренты. В результате их мошеннических действий семья Баталова потеряла больше миллиона рублей. Дело предали огласке, и Мария вместе с матерью были признаны потерпевшими.

Сегодня Баталова продолжает свою писательскую деятельность. Также она активно занимается благотворительностью.