Ей уже 24 года: как выглядит и где живет особенная дочь Федора Бондарчука (фото)

Наследница режиссера ни в чем не нуждается.

Федор Бондарчук скрывает от любопытных глаз свою дочь от первого брака со Светланой Бондарчук — Варвару. При рождении ей поставили неутешительный диагноз — ДЦП. И это именно та причина, по которой звездная наследница не появляется на публике.

Режиссер и модель развелись в 2016 году. После расставания родителей Варвара осталась жить с матерью. Бондарчук редко, но все же показывает фотографии 24-летней дочери в социальных сетях. А недавно она дала интервью, в котором раскрыла любопытные подробности о своей особенной наследнице.

В YouTube-шоу «Ваша Наташа» экс-супруга режиссера назвала дочь «прекрасной девочкой». Знаменитость четко дала понять: жалеть ее тяжелобольного ребенка не стоит.

«У нее есть все, что нужно», — поведала Светлана.

Также она подметила, что Варвара живет «удивительной, хорошей жизнью», а рядом с ней находятся люди, которые ее любят.