«Ей уже 100 лет! Невероятно»: пожилая мать Алферовой заставила россиян ахнуть от удивления

Недавно мама актрисы Ирины Алферовой – Ксения Архиповна – отметила 100-летний юбилей. Видео с празднования круглой даты поделилась внучка юбилярши – Ксения Алферова.

«Если спросите мою Баму (Ксению Архиповну Алферову) о секрете ее молодости, то она скажет вам, что надо быть добрым человеком и любить людей!», – подписала видеоролик актриса.

Кадры с пожилой родственницей восхитили поклонников Алферовой.

«Неплохо выглядит в 100 лет», «Красавица-бабушка! Раз так хорошо выглядит и долго живет, значит, правильно живет, в соответствии с законами мироздания», – писали в комментариях.

Подписчики отметили, что бабушка на вид моложе своих лет:

«Выглядит на 80», «Да что вы? Эта красивая Леди и отметила 100-летие! Невероятно! Красота от Бога».

Ксения Архиповна Алферова прошла войну и долгие годы работала юристом. Также она помогала своей звездной дочери воспитывать внучку, пока Ирина Алферова была на гастролях.