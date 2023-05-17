Ей точно за 30? Дочь Шварценеггера засветилась в самом модном платье сезона

Не каждый звездный ребенок знает, как правильно воспользоваться своей знаменитой фамилией. Но для старшей дочери Арнольда Шварценеггера это не оказалось проблемой.

33-летняя Кэтрин стала успешной писательницей и достаточно известной фигурой в мире шоу-бизнеса. К тому же ее мужем является голливудский красавчик и звезда супергеройских фильмов Крис Пратт. Супруги кажутся идеальной парой и всегда радуют поклонников совместными фото.

Несмотря на то, что наследница Железного Арни за несколько лет родила двоих детей, сегодня она может похвастаться удивительно стройной фигурой. Ее Кэтрин подчеркивает с помощью приталенных кофточек или пышных юбок. В этот раз красавица выбрала самое модное платье сезона лавандового оттенка с глубоким декольте. Образ получился на удивление весенним, а знаменитость стала выглядеть как минимум на 10 лет моложе своего реального возраста.