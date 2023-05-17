Ей точно за 30? Дочь Шварценеггера засветилась в самом модном платье сезона
Она знает, как подчеркнуть свою фигуру.
Не каждый звездный ребенок знает, как правильно воспользоваться своей знаменитой фамилией. Но для старшей дочери Арнольда Шварценеггера это не оказалось проблемой.
33-летняя Кэтрин стала успешной писательницей и достаточно известной фигурой в мире шоу-бизнеса. К тому же ее мужем является голливудский красавчик и звезда супергеройских фильмов Крис Пратт. Супруги кажутся идеальной парой и всегда радуют поклонников совместными фото.
Несмотря на то, что наследница Железного Арни за несколько лет родила двоих детей, сегодня она может похвастаться удивительно стройной фигурой. Ее Кэтрин подчеркивает с помощью приталенных кофточек или пышных юбок. В этот раз красавица выбрала самое модное платье сезона лавандового оттенка с глубоким декольте. Образ получился на удивление весенним, а знаменитость стала выглядеть как минимум на 10 лет моложе своего реального возраста.