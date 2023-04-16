Ей точно 54 года? Фигуре супермодели 90-х позавидуют многие (фото)

Даже в этом возрасте она продолжает работать.

Сегодня трудно назвать современных моделей, которые могут сравниться со звездами подиума из 90-х. Каждый показ с их участием становился культовым, а они сами олицетворяли женственность и элегантность.

В число самых знаменитых манекенщиц входила и Хелена Кристенсен. Она умела не просто демонстрировать публике очередной наряд, но наполняла каждый свой образ жизнью. За это девушку полюбили именитые дизайнеры, среди которых были Джанни Версаче, Карл Лагерфельд и Джон Гальяно.

Даже в 54 года супермодель продолжает работать и с такой же грацией, как и прежде, она демонстрирует свою невероятную фигуру. Любой купальник на Хелене смотрится великолепно, как будто он был создан специально для нее. Поэтому она не стесняется выкладывать пикантные фото в своих социальных сетях.