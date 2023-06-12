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Ей точно 51? Корикова из «Бедной Насти» ошеломила народ слишком горячим фото

12 июня 2023 10:15
Ей точно 51? Корикова из «Бедной Насти» ошеломила народ слишком горячим фото

Этот снимок не для детских глаз.

Елена Корикова забыла, что женщинам свойственно стареть. Актриса так же прекрасна, как во времена работы над сериалом «Бедная Настя», который принес ей всероссийскую славу.

В своих соцсетях звездная блондинка не стесняется оставлять пикантные снимки. Одно из фото оказалось уж слишком горячим. Перед камерой Корикова позировала в купальнике, продемонстрировав всем свою пышную грудь.

«Наша сексуальная красотка», «Красота не блекнет», «Вы потрясающая», «Просто мечта», «Самая-самая. Вы на свете всех милее, и румяней, и белее», — отреагировали на провокационный контент подписчики.

Знаменитость не делает интриги из того, что помогает ей оставаться в форме. Артистку задевают предположения о том, что она ложилась под нож. Корикова полагает, что внешность — отражение внутреннего мира человека, поэтому порой даже хирурги бессильны. «Чтобы оставаться красивой, нужно гнать от себя плохие мысли и всех прощать», — призналась однажды актриса.

Ей точно 51? Корикова из «Бедной Насти» ошеломила народ слишком горячим фото
Фото: Кадры из сериала «Бедная Настя», соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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