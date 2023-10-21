«Ей там так плохо»: Пугачева мечтает поскорее вернуться в Россию по неожиданной причине

Алла Пугачева хотела бы вернуться в любимую деревню Грязь, но остается в Израиле. Артистка не может публично признать свою эмиграцию ошибочной, поскольку боится реакции общественности. По этой причине она продолжает делать хорошую мину при плохой игре.

Подробности состояния Примадонны раскрыла ее подруга Любовь Аксенова. Дизайнер заявила, что певица — «российская баба без всякой дури», которая наговорила лишнего на эмоциях и теперь жалеет. На Земле обетованной звезда не чувствует себя как дома и хочет приехать обратно на родину по неожиданной причине.

«Ей там плохо. Она переживает из-за родителей, она приходила к ним на могилы, а сейчас этой возможности нет», — заметила приятельница знаменитости в программе «ЧР. Расследование».

Тем временем ходят слухи, что исполнительница все же готова отбросить все страхи и намерена вновь оказаться в родных стенах. По слухам, мать Кристины Орбакайте уже отдала приказ прислуге подготовить шестиэтажный замок, где она раньше жила с мужем и детьми, к ее приезду.