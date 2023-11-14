Ей следуют все — от 18 до 100 лет: привычка из прошлого, которая сохранилась и в наши дни

В современном мире взрослого человека шутливо определяют по двум забавным причудам. Взрослый — это когда любишь оливки и когда у тебя в доме есть пакет с пакетами. Шутки шутками, но это действительно так. У каждого сознательного гражданина в России есть такой дома под раковиной или в кухонном ящике.

Однако понять наших бабушек и мам, которые жили в эпоху всеобщего дефицита, где каждая вещь доставалась потом и кровью, можно легко. Но зачем это современным женщинам?

В СССР пакеты никто не рвал и не выкидывал. Их складывали в отдельный мешочек. И, в отличие от сегодняшних дней, тогда они обязательно использовались в хозяйстве. Больших же пакетов до лихих 90-х хозяйки и вовсе не видели.

Поэтому, когда они появились, ажиотаж был чуть ли не такой же, как после первого полета в космос, который совершил Юрий Гагарин. Авоськи тут же отправились в чуланы, их заменили «приличные» пакеты. Но, как известно, мода циклична. И сегодня если женщина идет по продуктовому с авоськой, то она не «колхозница», а, вероятнее всего, стильная штучка.

Еще через десять лет после появления больших пакетов про дефицит все благополучно забыли, но привычка осталась. И не зря. Пакет с пакетами — это не блажь, а забота об экологии. Кроме того, это хоть маленький, но все же вклад в заботу о нашей планете.