«Ей позволено все»: скандал вокруг Успенской принял дурной оборот

Скандал вокруг Любови Успенской получил продолжение. Напомним, около месяца назад певица повздорила с соседкой по коттеджному поселку. Успенская заявила, что собака женщины напала и на нее, и на ее питомца. Сама же соседка уверяет, что певица просто накинулась на ее любимца, а затем начала оскорблять ее и грозить полицией. Интересы женщины уже вызвался представлять известный юрист Александр Добровинский, поразившийся неприглядному поступку звезды.

А на днях дело приняло еще более дурной оборот. Выяснилось, что Успенская написала заявление в ветеринарную службу, сообщив об агрессии соседской собаки. По информации Telegram-канала Mash , специалисты тут же выехали на место по заявке, но согласно их заключению, пес опасности не представлял. Пользователи соцсетей удивились поведению Успенской: ведь вместо того, чтобы уладить конфликт, она провоцирует новые скандалы.