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«Ей позволено все»: скандал вокруг Успенской принял дурной оборот

11 июля 2022 14:40
«Ей позволено все»: скандал вокруг Успенской принял дурной оборот

Певица пожаловалась на собаку соседки.

Скандал вокруг Любови Успенской получил продолжение. Напомним, около месяца назад певица повздорила с соседкой по коттеджному поселку. Успенская заявила, что собака женщины напала и на нее, и на ее питомца. Сама же соседка уверяет, что певица просто накинулась на ее любимца, а затем начала оскорблять ее и грозить полицией. Интересы женщины уже вызвался представлять известный юрист Александр Добровинский, поразившийся неприглядному поступку звезды.

А на днях дело приняло еще более дурной оборот. Выяснилось, что Успенская написала заявление в ветеринарную службу, сообщив об агрессии соседской собаки. По информации Telegram-канала Mash, специалисты тут же выехали на место по заявке, но согласно их заключению, пес опасности не представлял. Пользователи соцсетей удивились поведению Успенской: ведь вместо того, чтобы уладить конфликт, она провоцирует новые скандалы.

«Решила, что она неприкасаемая и ей позволено все», «Перед законом должны быть все равны», «Зазвездилась», — отметили в Сети.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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