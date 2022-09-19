Ей подпевала вся страна: как живет Богачева из «Инь-Ян» спустя 15 лет

За время своего существования проект «Фабрика звезд» подарил эстраде немало талантливых исполнителей. Седьмой сезон шоу, который прошел на экранах в 2007 году, не стал исключением. Имена Риты Дакоты, Марка Тишмана или Влада Соколовского любители русской поп-музыки знают и до сих пор. А вот о певице Татьяне Богачевой многие уже и забыли.

После финала «Фабрики» Татьяна вместе с тремя другими участниками — Артемом Ивановым, Юлией Паршутой и Сергеем Ашихминым — образовала группу «Инь-Ян». Хиты коллективу писал сам Константин Меладзе: песням «Карма», «Камикадзе», «Пофиг» подпевала вся страна. Стройная брюнетка Татьяна прекрасно смотрелась и в кадре, и на сцене. А еще большее внимание к группе привлекла новость о ее романе с коллегой Артемом Ивановым.

В 2011 году из группы ушла Юлия Паршута, а вскоре сотрудничество с коллективом прекратил и Меладзе. Певцы пытались сочинять композиции самостоятельно, но былой популярности не вернули. В 2016 году Татьяна родила дочку Мирру. А спустя год группа «Инь-Ян» официально распалась.

В 2018 году Богачева призналась, что рассталась с Ивановым. Это не помешало родителям остаться друзьями и вместе воспитывать дочь. Теперь 37-летняя Богачева много путешествует с девочкой, принимает участие в фотосессиях. За 15 лет с момента «Фабрики звезд» Татьяна почти не изменилась внешне и поддерживает прекрасную форму. Кроме того, она продолжает петь — сейчас уже сольно. Но о большой сцене исполнительнице пришлось забыть: в основном ее выступления проходят на частных вечеринках и городских праздниках.