«Ей нравится»: правду о личной жизни Ротару утаить не удалось

В 2002 году певица София Ротару потеряла своего любимого мужа, Анатолия Евдокименко. С тех пор звезда так и не вышла замуж. Это был первый и единственный брак в жизни певицы. По признанию директора артистки, на все предложения о замужестве Ротару реагировала отказом, ведь у нее другие приоритеты.

«Уверен, что предложений у нее было бы немало. Только свистни — прибежали бы разные мужчины. Но сейчас Софии Михайловне это не нужно. Она ведет очень закрытый, почти затворнический образ жизни, никуда не ходит, в тусовках участия не принимает. На банкетах и в ресторанах ее тоже не увидишь. Только дом, дом и дом. Ей нравится такой образ жизни», — рассказал Сергей Лавров в интервью изданию «Собеседник».