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Киноафиша Статьи «Ей нравится»: правду о личной жизни Ротару утаить не удалось

«Ей нравится»: правду о личной жизни Ротару утаить не удалось

10 декабря 2022 08:00
«Ей нравится»: правду о личной жизни Ротару утаить не удалось

Ведет жизнь затворницы.

В 2002 году певица София Ротару потеряла своего любимого мужа, Анатолия Евдокименко. С тех пор звезда так и не вышла замуж. Это был первый и единственный брак в жизни певицы. По признанию директора артистки, на все предложения о замужестве Ротару реагировала отказом, ведь у нее другие приоритеты.

«Уверен, что предложений у нее было бы немало. Только свистни — прибежали бы разные мужчины. Но сейчас Софии Михайловне это не нужно. Она ведет очень закрытый, почти затворнический образ жизни, никуда не ходит, в тусовках участия не принимает. На банкетах и в ресторанах ее тоже не увидишь. Только дом, дом и дом. Ей нравится такой образ жизни», — рассказал Сергей Лавров в интервью изданию «Собеседник».

Фото: Globallookpress.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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