Ей нет равных: Хюррем-султан очаровала мужчин фото без бюстгальтера
Смелости звезде не занимать.
Мерьем Узерли знает, как произвести эффект разорвавшейся бомбы. Актриса показалась перед публикой в таком виде, который никого не оставит равнодушным.
В социальных сетях звезды «Великолепного века» появились фотографии, на которых артистка запечатлена в горячем образе. Перед камерой знаменитость позировала в цветастом платье с открытой спиной и глубокой зоной декольте.
При этом стало очевидным, что Узерли отказалась от нижнего белья. Артистка продемонстрировала свои пышные формы и очаровала мужчин. В комментариях интернет-пользователи засыпали Мерьем комплиментами, заметив, что ей нет равных.
«Господи, какая она красивая и нежная», «Суперзвезда», «Ты выглядишь великолепно», «Королева. Богиня», — написали восхищенные фолловеры. Были и такие, кто предположил, что Узерли находится в интересном положении. «Кого ждете? Мечтаете о сыне или дочке?» — поинтересовался один из подписчиков.