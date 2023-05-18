Ей нет равных: Хюррем-султан очаровала мужчин фото без бюстгальтера

Мерьем Узерли знает, как произвести эффект разорвавшейся бомбы. Актриса показалась перед публикой в таком виде, который никого не оставит равнодушным.

В социальных сетях звезды «Великолепного века» появились фотографии, на которых артистка запечатлена в горячем образе. Перед камерой знаменитость позировала в цветастом платье с открытой спиной и глубокой зоной декольте.

При этом стало очевидным, что Узерли отказалась от нижнего белья. Артистка продемонстрировала свои пышные формы и очаровала мужчин. В комментариях интернет-пользователи засыпали Мерьем комплиментами, заметив, что ей нет равных.