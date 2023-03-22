Ей можно только восхищаться: как выглядит мама солиста Hi-Fi Фомина (фото)

Экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин недавно шокировал фанатов признанием — он с радостью снимется в фильме для взрослых. Правда, за очень большие деньги, которых продюсеры «просто не наскребут». Неизвестно, слышала ли о шокирующих откровениях исполнителя его мама. На днях Тамара Павловна Фомина отметила день рождения.

Певец разместил в личном блоге совместные фото. В публикации он пошутил, что маме «снова 28» и рассказал, что она самый строгий его критик. Подписчики восхитились не только бодрым видом родительницы — инженера-патентоведа на пенсии, но и принялись благодарить ее за воспитание талантливого исполнителя. «Ах, такого прекрасного сына родила! Я в него была влюблена всю свою чудесную юность!» — писали комментаторы, не забывая пожелать маме Мити Фомина здоровья, благополучия и радостных дней.

На вал поздравлений ответила сама Тамара Фомина. Она активный пользователь соцсетей и регулярно ведет личный блог. В своем комментарии она отметила, что важно давать ребенку чувствовать себя личностью и жить его интересами.