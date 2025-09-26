«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих

26 сентября Олегу Басилашвили исполнился 91 год, но праздник у любимого миллионами артиста пройдет не по сценарию. Если раньше он предпочитал проводить особенный день на сцене с закадычной подругой Алисой Фрейндлих, то теперь он лишен такой возможности.

Что случилось с Фрейндлих

Народный артист сообщил, что его давняя партнерша по сцене Алиса Фрейндлих больше не сможет играть в спектакле БДТ «Лето одного года». По словам Басилашвили, решение было окончательным и исходило от самой Алисы Буруновны:

«В сентябре должен был состояться спектакль с Алисой Бруновной Фрейндлих и со мной. Но она категорически отказалась дальше работать. Видимо, ей это тяжело.

Мы много лет уже играем "Лето одного года". Я благодарен зрителям за то внимание, которое они нам уделяли. Но, к сожалению, Алиса Бруновна не сможет дальше работать на сцене по ряду причин, в том числе медицинского характера. Ей довольно трудно», — признался артист в беседе с КП.

Что теперь будет с БДТ

Для петербургской публики эта новость стала ударом. Постановка неизменно собирала полные залы, а билеты приходилось бронировать за полгода. Последние показы с Фрейндлих и Басилашвили проходили весной и зимой 2024 года.

«Лето одного года» продолжало традицию другой громкой работы тандемa — спектакля по пьесе Эрнеста Томпсона «На Золотом озере». На протяжении десятилетий зрители видели в их дуэте не просто игру, а редкий союз доверия и сценического равновесия, который становился украшением афиши БДТ.

Теперь же сцена потеряет один из самых трогательных дуэтов. И хотя в БДТ пока не называют замену или новый формат постановки, ясно одно: уход Алисы Фрейндлих — событие, завершающее целую эпоху и больно ударит и по самому Басилашвили, который живет сценой и, можно сказать, подзаряжается на сцене.

«Безумно боюсь»: Фрейндлих точечно описала дружбу с Басилашвили — актер в долгу не остался. Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте.