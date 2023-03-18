Ей до сих пор все завидуют: ахнете, увидев, как спустя 50 лет выглядит актриса из «Кинг-Конга»

Звезда «Кинг-Конга» Джессика Лэнг — трижды королева актерского мастерства. Она получила два «Оскара», три «Эмми» и одну премию Бродвея за театральные достижения. Примечательно, что талантливая актриса на экраны она попала из официанток.

В 1975 году продюсер Дино Де Лаурентис искал актрису на роль Дуэн в «Кинг-Конге». Он обратился в одно из модельных агентств, где значилась и Лэнг. На тот момент девушка рассталась с первым мужем, фотографом Пако Гранде, и ходила не только по кастингам, но и в ресторан, где работала официанткой.

Сын Де Лаурентиса привел на кинопробы молодую Мэрил Стрип. Ее внешность не устроила продюсера, который с претензией обратился к сыну по-итальянски: «Почему ты притащил сюда эту уродину?!» Так Джессика стала Дуэн. За эту роль она получила «Золотой глобус». Актриса появилась в более чем 50 кино- и телепроектах, среди которых «Почтальон звонит дважды», «Тутси» и «Американская история ужасов». Сейчас артистка работает еще над двумя проектами — над байопиком о Марлен Дитрих для платформы Netflix и над драмой о детской писательнице и модели Дар Райт, где также занята Наоми Уоттс.

Джессика Лэнг встречалась с советско-американским артистом балета Михаилом Барышниковым, от которого у нее есть дочь. Она преподает танцы и актерское мастерство в Университете Брауна, который считается одним из самых престижных в США.