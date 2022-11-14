Ей было всего 6 лет: самая загадочная гибель маленькой королевы красоты

К своим шести годам юная Джонбенет Патрисия Рэмси уже имела за плечами не один титул с самых разных конкурсов красоты для детей. Среди них были «Маленькая мисс Колорадо», «Девочка с обложки» и «Крошечная красавица нации». Ее родители, известный бизнесмен и неудавшаяся модель, всеми силами раскручивали популярность дочери. Журналисты предрекали Джонбенет отличное модельное будущее, но всему помешала трагедия, произошедшая в рождественскую ночь 1996 года.

Утром 26 декабря мать девочки обнаружила на кухне послание, из которого следовало, что ее дочь похищена, а за нее требуют выкуп в 118 тысяч долларов. Предполагаемые преступники обещали позвонить, но этого так и не случилось. После этого родители девочки по настоянию полиции предприняли осмотр дома и в подвале обнаружили тело дочери.

Выяснилось, что сначала ее ударили по голове (или случилось что-то, из-за чего она ударилась сама), после чего задушили. Больше ничего установить не удалось, поскольку в ходе поисков семейство Рэмси, намеренно или нет, уничтожило все улики.

К сожалению, раскрыть это страшное дело не удается и по сей день. Полиция выдвигала множество версий, подозревая и родителей Джонбенет, и ее брата, и любителя детского порно Гэри Оливу, и бывшего учителя Джона Марка Карра. Но ни анализ крови по ДНК, ни исследование почерка, ни отпечатки пальцев, ни признания так и не помогли установить истину.